“Kardeş Payı” dizisinde canlandırdığı Sezai karakteri, “İşler Güçler”de ki Münir Bey ve “Düğün Dernek” filmindeki sünnetçi rolüyle tanınan Ayhan Taş, mizah dolu performansıyla izleyicilere eğlenceli bir gece yaşatacak. Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda yarın saat 20.30’da sahne alacak olan ünlü oyuncu, izleyicilere keyifli ve unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.

Kariyeri boyunca rol aldığı dizi, film ve tiyatro oyunlarındaki başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ayhan Taş, Çorum’da sahneleyeceği özel gösteriyle hem güldürecek hem düşündürecek. Sürprizlerle dolu bu gecede, Taş’ın kendine özgü sahne dili ve mizahi anlatımı salonu kahkahaya boğacak.

Etkinliğe katılımın yoğun olması beklenirken, organizasyon yetkilileri izleyicilere yerlerini önceden ayırtmaları çağrısında bulundu.

Sanatseverler için kaçırılmayacak bu gösteri, yaz akşamında kültür ve eğlenceyi bir arada sunacak.

Editör: NURDAN AKBAŞ