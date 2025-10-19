Merhum iş insanı Yüksel Onat’ın eşi, Ayşe ve Serdar Onat’ın annesi Ayhan Onat, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ayhan Onat'ın Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda KOAH tedavisi gördüğü öğrenildi.

Merhumenin cenazesi Cumartesi günü öğle namazının ardından Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri Ümit Er, Ömer Boyraz, CHP önceki dönem il başkanları; Gürsel Yıldırım, Osman Samsunlu, Gazi Özkubat, Veli Yalçınkaya, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sir, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Atak, Çorum Belediyesi önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı ve Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Davut Güney, iş insanları; Suat Atalay, Yusuf Akça, CHP İl ve Merkez ilçe yöneticileri, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Temsilcisi Hacı Odabaş, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

