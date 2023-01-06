Seyhan Çöplü’nün eşi, Münevver ve Fatma Çöplü’nün babaları, Çorum Belediyesi’nin 1970’li yıllardaki Meclis üyelerinden ve Çorum Ekspres Gazetesi yazı işleri müdürlerinden merhum Orhan Çöplü’nün kardeşi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Çöplü’nün amcası olan Ayhan Çöplü’nün cenazesi, yarın Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.