“Arka Sokaklar”, “İyilik”, “Aldatmak”, “Baba”, “Emanet” ve “Esaret” gibi birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu Semanur Beren Aydemır, kendisi için zor bir çalışma olduğunu dile getirirken, oynarken psikolojim bozuldu vurgusunu yaptı. Aydemır, gerçek ve dram dolu bir hayatı oynamanın kendisine hem oyunculuk adına hem de hayata bakışında çok şey öğrettiğini dile getirdi.

Yunus Şevik’in gerçek bir hayat hikayesini çekmesini takdir ettiğini sözlerine ekleyen Semanur Beren Aydemır, bizim için zor ama izleyici gerçek hikayeleri beyaz perdede istiyor vurgusunu yaptı.

Gerçek yaşanan hikayedeki taciz sahnesini filmde yaşamak zorunda kalan ve yaşananlardan sonra rol gereği tacizciyi bıçaklayan Semanur Beren Aydemır “Hayatın içinde böyle bir durumu kimse yaşamasın, role girince istemediğim durumu yaşadım bu bile psikolojimi alt üst etti, sanırım gerçekten yaşasam filmdeki tepkiyi verip elimi kana bulayabilirdim” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ