Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 12 haftalık periyotta 14 gol atarken, bu gollerin büyük bölümü ayakla atıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alarak 19 puan topladı ve milli araya 7.sırada, play-off hattında girdi. Bu maçlarda 14 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

GOLLERİN DEVRELERE DAĞILIMINDA EŞİTLİK VAR

Ahlatcı Çorum FK, 14 golün 7’isini ilk yarılarda, 7’isini ise ikinci yarılarda atarken, son 15 dakikalarda tam 5 gol kaydetti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yediği 12 golün ise 5’ini ilk yarılarda, 7’isini ikinci yarılarda kalesinde gördü. 7 golün 4’ünün son 15 dakikalarda olması dikkat çekiyor.

AYAKLA 10 GOL

Ahlatcı Çorum FK’nın kaydettiği 14 gol, 10 farklı futbolcudan gelirken, 2’isi penaltıdan olmak üzere tam 10 gol ayakla atıldı. Thomas Verheydt, Eren Karadağ ve Ferhat Yazgan 2’şer golle en çok ayak golü atan oyuncular olurken, Loick Landre, Ahmethan Köse, Suat Kaya ve Zargo Toure ayakla gol atan diğer oyuncular oldular. Kırmızı-siyahlı ekipte kaptan Ferhat Yazgan 2 golü de penaltıdan attı.

KAFAYI KULLANANLAR

Geraldo, Durel Avounou, Suat Kaya ve Kadir Seven Ahlatcı Çorum FK’nın kafayla gol atan oyuncuları oldular. Suat Kaya’nın Gençlerbirliği’ne göğsüyle attığı gol “kafa golü” olarak kayıtlara geçti.

YEDİĞİ 12 GOLÜN 9’U AYAKLA

Ahlatcı Çorum FK, 12 maçta kalesinde 12 gol görürken, bu gollerin 9’u ayakla, 2’isi Ümraniyespor, 1’i de Boluspor maçında olmak üzere kafayla da 3 gol yedi. Kırmızı-siyahlı takım penaltıdan ise gol yemedi.