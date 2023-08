Tahmini Okuma Süresi: dakika

Farklı illerden 16 takımın mücadele ettiği turnuvada, mücadele eden Çorum takımı, Evinger, İzmir ve Kütahya ile birlikte aynı grupta yer aldı. Kütahya ve İzmir temsilcilerine 2-0 yenilen Çorum ekibi, Evinger'i ise 2-1 mağlup etti ancak gruptan çıkamayarak elendi.

Turnuvada, Alanya-Solhan şampiyon olurken, Alanya Atletik ikinciliği, Kütahya üçüncülüğü, Antalya Büyükşehir Belediyespor-2 ise dördüncü oldu.

HAKEMLERE

TAM NOT VE

PLAKET

Öte yandan, turnuvada Türkiye'nin ve Çorum bölgesinin tek uluslararası hakemi Serkan Türksoy'un yanı sıra il hakemleri Damla Türksoy ve Yunus Can Boztepe hakem olarak görev yaptılar. Serkan Türksoy, Kayseri bölgesi hakemi Şener Opak ile birlikte final maçını yönetti. Çorum bölgesi hakemleri gösterdikleri başarılı performansla dikkat çekerken, otoritelerden tam not aldılar. Alanya Ayak Tenisi İl Temsilciliği, hakemlere başarılı performansları ve organizasyona katkılarından dolayı plaket verdi.

DAMLA TÜRKSOY

ULUSAL HAKEMLİĞE

TERFİ ETTİ

Öte yandan, Çorum bölgesi hakemlerinden Damla Türksoy, bu organizasyonda da başarılı bir performans sergiledi. Türksoy, ulusal hakemliğe terfi ederken, Serkan Türksoy ile birlikte Ekim ayında Alanya'da düzenlenecek olan Üniversitelerarası Ayak Tenisi Şampiyonası'nda görev yapacak.