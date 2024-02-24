Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, 24.hafta maçında, bugün Muğla temsilcisi Bodrum FK’yı konuk edecek.

Son 4 maçında 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak play-off potasının dışına çıkan Ahlatcı Çorum FK, güçlü rakibi Bodrum FK karşısında galibiyete odaklanmış durumda. Son 2 maçını kaybeden ve bu sezon ilk kez üst üste 2 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK’yı mağlup ederek kötü gidişe son vermek ve iddiasını güçlü şekilde devam ettirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, teknik direktör Serkan Özbalta tüm planları galibiyet üzerine yaptı.

Play-off potasında, rahat bir konumda olan ve Ahlatcı Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden İsmet Taşdemir’in çalıştırdığı Bodrum FK’da ise hedef puan veya puanlar almak.

Bugünkü zorlu maç öncesinde, Ahlatcı Çorum FK’da Atakan Cangöz, Bodrum FK’da ise Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar ve Ali Eren İyican sakatlıklarından dolayı takımdaki yerlerini alamayacaklar.

35 puanla 8.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK ile 4.sıradaki 42 puanlı Bodrum FK arasında, bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Ayberk Demirbaş’ın yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Mehmet Kapluhan ve Şenol Bektaş yapacak. İzmir bölgesinden Aykut Sergin ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.