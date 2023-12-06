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Avusturya - Türkiye Ticaret Birliği Orta ve Doğu Anadolu Başkanlığına TMR Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Çorumlu hemşehrimiz İsmet Yunus Temir getirildi.

Uzun yıllardır Avusturya-Türkiye Ticaret Birliği Orta ve Doğu Anadolu Başkanlığını yürüten Fahri Karayan’ın Avusturya-Türkiye Ticaret Birliği Genel Başkan Yardımcılığına getirilmesinin ardından bu göreve İsmet Yunus Temir’in getirilmesi onaylandı.

Avusturya’nın Başkenti Viyana’da 23-27 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Başkanlık ziyaretinde İsmet Yunus Temir’e, Başkan Ali Yavuz Kuşçu, EDS Energıe Dachsystem Solar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Bauer Ceristian ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda mazbatası verildi.



ÇORUM BÖLGEDE ÜRETEN VE İHRAÇ EDEN EN BÜYÜK ŞEHİR OLMALI

TMR Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Avusturya Ticaret İşbirliği Çorum Bölge Başkanı İsmet Yunus Temir, “Avusturya ile ticari ilişkilerde, isteyen firmalar ve üyelerle oradaki iş dünyası arasında köprü olacak ve gerek yatırım, gerekse ihraca-ithalat alanında destek vereceğiz.” dedi.

Çorum’un tüm sanayi kuruluşlarını ve üretim yapan tüm firmaları önemsediklerini belirten Temir, “Çorum’un, her bakımdan bölgenin en güçlü ekonomisine sahip il olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

Başkan Temir, ayrıca otuzbeş yıldır sektöründe öncü olan Altinstern GMBH Damızlık Büyükbaş Hayvancılığı Çorum temsilciliği, EDS Energıe Dachsystem Solar Enerji Türkiye Distribütörlüğü ve TVG Özel Havayolu Taşımacılık Türkiye Distribütörlüğünün alındığını, 2024 yılı içinde Türkiye’de faaliyetlerine başlayacağını ifade etti.

HEDEFİMİZ AVUSTURYA - TÜRKİYE ARASINDAKİ EXPORT - İMPORT

Avusturya Cumhurbaşkanı Türkiye Ticari İlişkiler Danışmanı, Avusturya - Türkiye Ticaret Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yavuz Kuşçu, görev değişikliği ile ilgili yaptığı açıklamada, Fahri Karayan’ın uzun yıllar hizmetinin ardından Gênelh Başkan Yardımcılığı’na getirildiğini, yerine de İsmet Yunus Temir’in atandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Hedefimiz Avusturya - Türkiye arasındaki Export - İmport ve karşılıklı yatırımların gerçekleştirilmesini sağlamak. Bununla ilgili bir genel faaliyet programı belirledik.

En kısa zamanda Çorum ve Viyana’da toplantılar yapılmasının hazırlığına başlıyoruz.

Büyük Atatürk’ümüzün kurduğu cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağına olan sonsuz inancımla, barış içinde Türkiye-Avusturya dostluğunun ve işbirliğinin geliştirilmesi için var gücümüzle çalışacağımızı burada belirtmek istiyorum.”