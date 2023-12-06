Avusturya - Türkiye Ticaret Birliği Orta ve Doğu Anadolu  Başkanlığına TMR Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Çorumlu hemşehrimiz İsmet Yunus Temir  getirildi.
Uzun yıllardır Avusturya-Türkiye Ticaret Birliği Orta ve Doğu Anadolu Başkanlığını yürüten Fahri Karayan’ın  Avusturya-Türkiye Ticaret Birliği Genel Başkan Yardımcılığına getirilmesinin ardından bu göreve  İsmet Yunus Temir’in  getirilmesi onaylandı.
Avusturya’nın Başkenti Viyana’da 23-27 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Başkanlık ziyaretinde İsmet Yunus Temir’e, Başkan Ali Yavuz Kuşçu, EDS Energıe Dachsystem Solar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Bauer Ceristian ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda mazbatası verildi.

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ÇORUM BÖLGEDE ÜRETEN VE İHRAÇ EDEN EN BÜYÜK ŞEHİR OLMALI
TMR Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Avusturya Ticaret İşbirliği Çorum Bölge Başkanı  İsmet Yunus Temir, “Avusturya ile ticari ilişkilerde,  isteyen firmalar ve üyelerle oradaki iş dünyası arasında köprü olacak ve gerek yatırım, gerekse ihraca-ithalat alanında destek vereceğiz.” dedi.

Çorum’un tüm sanayi kuruluşlarını ve üretim yapan tüm firmaları önemsediklerini belirten Temir, “Çorum’un, her bakımdan bölgenin en güçlü ekonomisine sahip il olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

Başkan Temir, ayrıca otuzbeş yıldır sektöründe öncü olan Altinstern GMBH Damızlık Büyükbaş Hayvancılığı Çorum  temsilciliği, EDS Energıe Dachsystem Solar Enerji Türkiye Distribütörlüğü ve  TVG Özel Havayolu Taşımacılık  Türkiye Distribütörlüğünün alındığını, 2024 yılı içinde Türkiye’de faaliyetlerine başlayacağını ifade etti.
HEDEFİMİZ AVUSTURYA - TÜRKİYE ARASINDAKİ  EXPORT -  İMPORT
Avusturya Cumhurbaşkanı  Türkiye Ticari İlişkiler Danışmanı, Avusturya - Türkiye Ticaret Birliği Yönetim Kurulu Başkanı  Ali Yavuz Kuşçu, görev değişikliği ile ilgili yaptığı açıklamada, Fahri Karayan’ın uzun yıllar hizmetinin ardından Gênelh Başkan Yardımcılığı’na getirildiğini, yerine de İsmet Yunus Temir’in atandığını vurgulayarak,  şöyle konuştu:

“Hedefimiz Avusturya - Türkiye arasındaki  Export -  İmport ve karşılıklı yatırımların gerçekleştirilmesini sağlamak. Bununla ilgili bir genel faaliyet programı belirledik.

En kısa zamanda Çorum ve Viyana’da toplantılar yapılmasının hazırlığına başlıyoruz.

Büyük Atatürk’ümüzün kurduğu cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağına olan sonsuz inancımla, barış içinde Türkiye-Avusturya dostluğunun ve işbirliğinin geliştirilmesi için var gücümüzle çalışacağımızı burada belirtmek istiyorum.”