5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Çorum Barosu tarafından Adliye binası önünde bir tören düzenledi.

Törene Baro Başkanı Turan Kalıpcı başta olmak üzere Baro Yönetim Kurulu üyeleri ve baro üyesi avukatlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı Adliye binası önündeki Atatürk büstüne çelenk koydu.



Daha sona bir konuşma yapan Kalıpcı meslektaşlarının gününü kutlayarak katılımları için teşekkür etti. Kalıpcı; “Hukuk devletinin olmazsa olmazı, yargı erkinin temel taşı ve en büyük güvencesi, bağımsız yargı ile adil yargılanma hakkının vazgeçilmez unsuru, insan temel hak ve özgürlüklerinin ödünsüz savunucuları olan meslektaşlarımın gününü kutlarım” dedi.

Tören Adliye binası önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Öte yandan 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Çorum’un Osmancık, Alaca ve İskilip İlçeleri’nde düzenlenen ve ilçe temsilcileri ve ilçelerde görev yapan avukatların katıldığı iftar yemeklerine iştirak eden Baro Başkanı Turan Kalıpcı, meslektaşları ile sohbet ederek sorunlarını da dinledi.