Ankara’da yaşayan tanınmış Çorumlulardan Avukat Faruk Ölçer (84) önceki gün, tedavi görmekte olduğu Ankara Şehir Hastanesi’nde hayata veda etti.

Çorum’un tanınmış simalarından merhum Fahri Ölçer’in oğlu, Sevim Özdemir’in kardeşi, merhum Namık Ölçer ile Haluk ve Uğur Ölçer’in ağabeyleri, merhume Nihal Ölçer’in eşi, Gözde ve Emre Ölçer’in babaları olan Av. Faruk Ölçer’in cenazesi, dün Ankara Karşıyaka Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.