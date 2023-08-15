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Çorum Osmancık Koyunbaba Badminton Spor Kulübü sporcularından Mehmet Can Töremiş Litvanya’da yapılan Avrupa Şampiyonası sonra Çorum’a döndü. Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan genç sporcu memleketi Osmancık’ta coşkuyla karşılandı. Antrenörü Barış Boyar’ın sahibi olduğu Barış Boyar Badminton Akademisi tarafından düzenlenen karşılaşama törenine genç sporcunun ailesi, arkadaşları ve Osmancıklı vatandaşlar katıldı. Meşaleler ile karşılanan Töremiş, alkışlar eşliğinde kendisi için hazırlanan alana giriş yaptı. Ailesi ve yakın arkadaşları tarafından tebrik edilen Töremiş’e çiçekler ve çeşitli hediyeler takdim edildi.