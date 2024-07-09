Sırbistan’da yapılan U 20 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında milli takım ikincilik kupasının sahibi oldu. Milli takım kafilesinde bulunan dört Çorumlu bu başarı ile gururlandı.1-7 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan’da yapılan U 20 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında milli takım 132 puanla takım birincisi olan Azerbaycan’ın ardından milli takım 125 puanla ikinci olurken Gürcistan ise 99 puanla üçüncü sırada yer aldı.U 20 Serbest Güreş Milli takımında Sungurlu’dan Fevzi Çakmar Teknik Direktör olarak görev yaparken , Çorumlu Federasyon Koordinatörü Levent Parlar da bu başarı ile gururlandı. Milli takım kafilesinde görev yapan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir solak ile Çorum Belediyespor güreş sorumlusu Ömer Faruk Yetim Avrupa ikinciliği kupası ile bu mutluluğa ortak oldular.



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