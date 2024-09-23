Ahlatcı Çorum FK’nın Kocaelispor’la oynadığı maçın 90+2.dakikasında, son adam pozisyonunda iken gole giden Furkan Yaman’ı düşürdüğü için direkt kırmızı kart gören Durel Avounou, 598 gün aradan sonra kırmızı kartla oyundan atıldı.

Türkiye’de 2022-2023 sezonunda Süper Lig’de Ümraniyespor forması giyen Avounou, o sezon 1 Şubat 2023’te Galatasaray ile oynadıkları maçın 77.dakikasında çift sarıdan kırmızı kart görmüştü.

Avounou’nun Kocaelispor maçında gördüğü kırmızı, profesyonel futbolculuk kariyerindeki üçüncü kırmızı kart olarak da kayıtlara geçti. Kongolu orta saha oyuncusu diğer kırmızı kartı 2021-2022 Sezonunda, Fransa’nın Le Mans takımında görmüştü.