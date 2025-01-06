Çorum Barosu avukatlarından Hüseyin Erdost’un dayısı Almanya’dan emekli Şahin Topaktaş (79) önceki gün kalp yetmezliği nedeni ile tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kezban Topaktaş’ın eşi Nuray, Nuran ve Haydar Topaktaş’ın babaları olan Şahin Topaktaş’ın cenazesi yarın ( 7 Ocak Salı günü) saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek törenden sonra Tola Mehmet köyünde toprağa verilecek.

Çorum Haber, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.