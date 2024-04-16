Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 30.hafta maçları geride kalırken, son 4 haftaya girildi. Eyüpspor’un Süper Lig’e yükselmeyi garantilediği, Giresunspor ve Altay’ın ise 2.Lig’e düşmesinin kesinleştiği ligde kalan 4 haftada Süper Lig’e direkt çıkacak ikinci takımın yanı sıra ligi üçüncü bitirip play-off final bileti alacak takım, play-off oynayacak diğer takımlar ve düşecek son takım belli olacak.

En yakın takipçileri Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor’un 8 puan önünde yer alan Göztepe Süper Lig’e çok yaklaşırken, ligi üçüncü bitirip play-off final bileti alacak takımlar arasında da en avantajlı fikstür ahlatcı Çorum FK’nın.

52 puan ve averajla 3.sırada bulunan Aphlatcı Çorum FK kalan maçlarında Adanaspor ve Şanlıurfaspor’la sahasında, Erzurumspor ve Boluspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Aynı puanlı Kocaelispor, Ümraniyespor ve Bodrum FK ile deplasmanda, Bandırmaspor ve Sakaryaspor’la evinde karşılaşacak.

51 puanlı Sakaryaspor, sahasında Keçiörengücü ve Tuzlaspor, deplasmanda ise Giresunspor ve Kocaelispor’la oynayacak.

48 puanlı Bodrum FK, Şanlıurfaspor ve Kocaelispor’la evinde, Tuzlaspor ve Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

46 puanlı Bandırmaspor, sahasında Tuzlaspor ve Keçiörengücü, Kocaelispor ve Adanaspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Aynı puanlı Boluspor, deplasmanda lider Eyüpspor ve Manisa FK, sahasında ise Altay ve Ahlatcı Çorum FK’yı konuk edecek.

Play-off hesapları yapan 44 puanlı Gençlerbirliği, sahasında Erzurumspor ve Giresunspor’la, deplasmanda ise Göztepe ve Tuzlaspor’la karşılaşacak olup, 41 puana sahip olan Erzurumspor ise deplasmanda Gençlerbirliği ve Ümraniyespor, sahasında ise Ahlatcı Çorum FK ve Eyüpspor’la kozlarını paylaşacak.