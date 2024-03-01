Ziyarette Sinema Genel Müdürü Birol Güven'de hazır bulundu.

Kısa bir süre önce Çorum'a gelerek “Yüzyıllık Destan/Ateş” adlı tiyatro oyununu yıllara dayanan dostlukları bulunan Avukat Kasım Aksoy ve Tamer Karadağlı birlikte izlemişti. Aksoy, “'Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Sayın Tamer Karadağlı'yı ziyaret ettik. Misafirperverliğinden, şahsıma ve Çorum'a göstermiş olduğu ilgiden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.



AKSOY, BİROL GÜVEN'İ KUTLADI

Geçtiğimiz günlerde Sinema Genel Müdürü olarak atanan ünlü film yapımcısı ve senarist Birol Güven'i de kutlayan Avukat Kasım Aksoy, “Çıkmış olduğu bu yolda Sayın Birol Güven'e başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)