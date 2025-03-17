Bankalar ATM'lerdeki para çekme limitlerinde güncellemeye gitmemişti. Bayram dönemi artan nakit ihtiyacıyla birlikte bu durum, bazı vatandaşlarda mağduriyete sebep olurken bu yıl sabit bırakılan para çekme limitlerinde yeniden değişikliğe gidileceği öğrenildi.

LİMİTLER ARTIRILACAK

Sözcü'de yer alan habere göre bankalar para çekme limitlerinde değişiklik için kolları sıvadı. Haziran ayında başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık alışverişine çıkacağı ve bu alışverişlerin büyük bir kısmının da nakit para ihtiyacı doğuracağının bilinmesi, para çekme limitlerinin artırılmasına yönelik hazırlıklara hız verilmesine sebep oldu.



Kurban Bayramı öncesinde artacak nakit ihtiyacı nedeniyle harekete geçildi. İki bayram arasında ATM limitlerinde güncellemeye gidileceği öğrenildi.

Bankalar ATM'lerdeki para çekme limitlerinde güncellemeye gitmemişti. Bayram dönemi artan nakit ihtiyacıyla birlikte bu durum, bazı vatandaşlarda mağduriyete sebep olurken bu yıl sabit bırakılan para çekme limitlerinde yeniden değişikliğe gidileceği öğrenildi.

LİMİTLER ARTIRILACAK

Sözcü'de yer alan habere göre bankalar para çekme limitlerinde değişiklik için kolları sıvadı. Haziran ayında başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık alışverişine çıkacağı ve bu alışverişlerin büyük bir kısmının da nakit para ihtiyacı doğuracağının bilinmesi, para çekme limitlerinin artırılmasına yönelik hazırlıklara hız verilmesine sebep oldu.