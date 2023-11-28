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Atlı, ilk olarak Antalya Üniversitesi Stadyumu’nda 19-21 Kasım tarihlerinde yapılan Türkiye Atletizm Şampiyonası’nın organizasyon kurulunda görev yaptı. Atlı, bu organizasyonun ardından Kemer’de düzenlenen ve aynı zamanda milli takım seçmesi niteliği de taşıyan Yavuz Kocaömer Özel Sporcular 5.Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası’nın organizasyon kurulunda görev aldı.

Atlı, böylesine önemli iki organizasyonda görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtirken, kendisini bu göre layık gören Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Asbaşkan Efkan Korkmaz’a teşekkür etti.