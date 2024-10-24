Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Koşusu’nda şampiyonlar belli oldu. Merkez İtfaiye Parkı Koştu Pisti’nde gerçekleşen yarışlara 86 erkek, 63 kadın olmak üzere toplam 149 sporcu katılım sağladı. Özel sporcular, minikler, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 7 kategoride gerçekleşen yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu:

Özel kız sporcular 300 metre: 1.Gülseren Aşkın, 2.Sofa Kekeç, 3.Merve Kekeç, 4.Nehirsu Ülgür.

Özel erkek sporcular 300 metre: 1.Mehmetcan Düz, 2.Furkan Gültekin, 3.Fırat Abatay, 4.Berkay Taha Demir.

Minik kızlar 400 metre: 1.Erva Ağın, 2.Ceyda Topuz, 3.Elanur Ergani, 4.Defne Arslan.

Minik erkekler 400 metre: 1.Hamza Uysal, 2.Burak Aktaş, 3.Çağatay Şahibaş, 4.Buğra Özçiftçi.

Küçük kızlar 600 metre: 1.Eylül Kazancı, 2.Buse Çorlu, 3.Nisa Kabaklı, 4.Asya İpek.

Küçük erkekler 600 metre: 1.Hıdır Ayberk, 2.Emir Efe Yener, 3.Çınar Kurt, 4.İbrahim Sesveren.

Yıldız kızlar 800 metre: 1.Ebrar Yağmur Erişen, 2.Belinay Tüysüz, 3.Büşra Cıbır, 4.Busenaz Büyükpatlak.

Yıldız erkekler 800 metre: 1.Nedim Cüce, 2.Abdulkadir Şentürk, 3.Baran Güneş, 4.Arda Baltacı.

Genç kızlar 1500 metre: 1.Nilsu Şahin, 2.Hiranur Saraç, 3.Şevval Demirezen, 4.Hayrunnisa Aksoycuk.

Genç erkekler 1500 metre: 1.Aykut Köstek, 3.Mustafa Güler, 3.Emirhan Deniz, 4.Ömer Akın Fındık.

Büyük kadınlar 2000 metre: 1.Elif Karataş, 2.Zeynep Kul.

Büyük erkekler 2000 metre: 1.Ömer Önder Karabulut, 2.Seydi Kaan Yurdakul, 3.Fırat Ekinci.

Veteran kadınlar 2000 metre: 1.Tuğba Güneş Tabuk, 2.Alev Yaman, 3.Nuryıldız Tepeköy.

Veteran erkekler 2000 metre: 1.Halil Özsoy, 2.Abdullah Yılmaz, 3.Aytaç Taşaner, 4.Mustafa Ertan Tabuk.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren atletlere madalyaları takdim edildi.