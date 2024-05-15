Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Koşusu'nda şampiyonlar belli oldu. Fuar Alanı Koşu Pisti'nde 6 kategoride gerçekleşen yarışlara 73 sporcu katılım sağladı.

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül nezaretinde gerçekleşen yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren atletle şu şekilde oluştu;

400 metre minik kızlar: 1.Zehra Şengül, 2.Hiranur Varul, 3.Elif Gökçe Beşikçi, 4.Esma Kar.

400 metre minik erkekler: 1.Hamza Uysal, 2.Kerem Efe Şimşek, 3..Çağatay Şahinbaş, 4.Can Arıcılar.

600 metre küçük kızlar: 1.Buse Çorlu, 2.Asya İpek, 3.Eylül Kazancı, 4.Derin Bolat.

600 metre küçük erkekler: 1.Emir Efe Yanar, 2.Yasin Çetinkaya, 3.Can Gürel, 4.Hıdır Ayberk İbiş.

800 metre yıldız kızlar: 1.Büşra Cıbır, 2.Nilsu Şahin, 3.Belinay Tüysüz, 4.Ebrar Yağmur Erişen.

800 metre yıldız erkekler: 1.Mert Ali Erdal, 2.Poyraz Yetkin, 3.Ömer Akın Fındık, 4.Eray Topçu.

1000 metre genç kızlar: 1.Şevval Demirözen, 2.Yaren Köymen.

1000 metre genç erkekler: 1.Emirhan Deniz.

2000 metre büyük kadınlar: 1.Damla Bahçacı, 2.Elif Şahinbaş, 3.Sevda Erizen.

2000 metre büyük erkekler: 1.Ömer Önder Karabulut.

2000 metre veteran erkekler: 1.Halil Özsoy.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren atletlere madalyaları verildi.





Editör: RIFAT KARA