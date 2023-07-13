Atletizm İl Temsilciliği'nin 2023 yılı faaliyet programında yer alan "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik" koşusu bugün İtfaiye Parkı Koşu Parkuru'nda yapıldı. Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 6 kategoride yapılan yarışlara toplam 90 sporcu katıldı. Saat 10.00'da başlayan yarışların ilkinde minikler 400 metre koşarken, daha sonra küçükler 400 metre, yıldızlar 800 metre, gençler, büyükler ve veteranlar ise 2000 metrede madalya mücadelesi verdi.

Minik kızlarda Erva Ağın birinci, Buğlem Ece Ateş ikinci, Elanur Tosun üçüncü olurken, minik erkeklerde ise Miraç Demiral birinci, Mehmet Bera ikinci, İbrahim Efe Çöl üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı. Küçük kızlarda Eylül Kazancı birinci, Asya İpek ikinci, Şebnem Çıldır üçüncü, küçük erkeklerde Can Gürel birinci, Mert Burak Ercan ikinci, Bulut Zehir ise üçüncü oldu.

Yıldız kızlarda birincilik kürsüsüne Büşra Cıbır çıkarken, Elanur Uysal ikinci, Deniz Kadit üçüncü, yıldız erkekler kategorisinde Poyraz Yetkin birinci, Abdulkadir Şentürk ikinci, Nedim Talha Cüce ise üçüncü oldu.

Genç kızlarda Nisa Naz Sarı birinci, Melike Güder ikinci, Aleyna Metin üçüncü, genç erkeklerde Aykut Köstek birinci, İshak Güder ikinci olarak yarışları tamamladı. Büyük erkeklerde ise birincilik kürsüsüne Mehmet Kalyoncu çıkarken, İsmail Can Köksal ise ikinci olarak tamamladı.

Son yapılan veteran yarışlarında ise kadınlarda Merve Ercan birinci, Sevgi Yılmaz ikinci, Gülnur Kazancı üçüncü olurken, erkeklerde ise Abdullah Yılmaz birinci olmayı başardı.

Yarışlar sonunda Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya verildi.