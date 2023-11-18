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Türkiye genelinde gerçekleşen Atletizm Hakemleri Vize Semineri Çorum’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferan Salonu’nda yapıldı. Spor Uzmanı Aytaç Taşaner’in sunumu ile gerçekleşen seminerin Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül’ün yanı sıra 11 hakem katıldı. Koşular, atlamalar ve yarış kuralları hakkında hakemleri bilgilendiren Taşaner, seminer sonunda hakemlere federasyon tarafından hazırlanan kitapçıkları dağıttı.

İl Temsilcisi Kemal Topgül, seminerin başarıyla tamamlandığını ifade ederek hakemlere müsabakalarda başarılar diledi.