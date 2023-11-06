Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tekvando İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Cumuriyet Kupası Tekvando Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar minik ve yıldız olmak üzere 2 kategoride yapıldı. Miniklerde 130, yıldızlarda ise 45 sporcu mücadele etti.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Atılım Spor Kulübü 13 altın, 11 gümüş ve 13 bronz madalya ile turnuvanın şampiyonu olurken, Çorum Gençlikspor Kulübü ise 9 altın, 4 gümüş, 10 bronz madalya ile ikinciliği elde etti. Osmancık Belediyespor ise 5 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya ile üçüncü olurken, Zirve Spor Kulübü ise 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya ile turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.