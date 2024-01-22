Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 2023 yılında gerçekleştirdiği inşaat ve yıkıntı atıkları yönetimi, geri kazanılabilir atıkların yönetimi, atık pillerin yönetimi, bitkisel atık yağların yönetimi, elektronik atıkların yönetimi, katı atıkların ve tıbbi atıkların bertarafı, vektörel mücadele yönetimi, mesire alanı temizliği, cadde-sokak temizliği, iklim değişikliği ve sıfır atık eğitimleri gibi birçok faaliyetle çevreyi ve doğayı korumak için önemli çalışmalara imza attı.

Belediye, sıfır atık çalışmaları çerçevesinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde evlerden kaynaklı 13 farklı atığı topluyor. Kâğıt, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik, pil, floresan ve cıva içeren atıklar, akümülatörler, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler merkezinde kabul ediliyor. Getirilen atıklar toplanarak lisanslı firmalara ulaştırılıyor. Böylelikle organik atıklar dışındaki evsel atıklar doğaya atılmadan geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Çorum Belediyesi, 20 adet mobil atık getirme merkezi ve 20 adet geri kazanılabilir atık kumbarasını şehrin farklı bölgelerine yerleştirdi. Çevrenin korunmasının yanı sıra enerji tasarrufuna da önem veren Çorum Belediyesi mobil atık getirme merkezlerine güneş enerjili aydınlatma sistemi kurdu. Kağıt, cam, plastik, metal, elektrikli ve elektronik eşya, bitkisel atık yağ, atık pil ve atık ilaçlarını mobil atık getirme merkezlerinde toplanarak çevrenin korunması ve atıkların ekonomiye kazandırılması sağlandı.



TONLARCA ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Bu kapsamda, 2023 yılında 2 bin 191 kg atık pil, 4 bin 197 kg elektronik atık, 239 bin 558 kg atık tekstili toplanarak tekrar ekonomiye kazandırılması sağlandı.

Evlerde oluşan bitkisel atık yağların çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi içinde çalışma yapan Çorum Belediyesi, 2023 yılında 127 bin 590 kg bitkisel atık yağ topladı. Vatandaşlar, bitkisel atık yağları belediye tesisleri, mobil atık getirme merkezleri ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne getirebiliyor.



ÇEVRECİ NESİLLER YETİŞİYOR

Çorum Belediyesi, çocuklara da çevre bilincini aşılıyor. Belediye, 'Sıfır atık' hedefine ulaşabilmek amacıyla 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni eğitim merkezi haline getirdi. 2023 yılında 943 öğrenci 1. Sınıf Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Öğrencilere çevre bilincini kazandırmak amacıyla okullarda da çevre saati programlarına devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıfır atık eğitimleri veriyor. Her yıl binlerce öğrenci bu eğitimlere katılarak doğanın korunmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda, 2023 yılında 56 eğitim programında 7 bin 122 kişiye iklim değişikliği ve sıfır atık konularında eğitim verildi.