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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atıcılık İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Melikgazi Atış Poligonu'nda gerçekleşen il birinciliği genç erkekler ve büyük erkekler olmak üzere 2 kategoride yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan atış yarışları sonunda genç erkeklerde Yusuf Yağız Bayram birinci olurken, İsa Caymaz ikinci, Ertuğrul Çöp ise üçüncü oldu. Büyük erkeklerde ise birincilik kürsüsüne Mehmet Ersavaş çıkarken, Yasin Yetim ikinci, Erkan Çöp ise üçüncülüğü elde etti.

Atış yarışları sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya verildi.