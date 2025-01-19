İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 46 bin 899'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 470 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 83 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 899'a, yaralı sayısının da 110 bin 725'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın Türkiye saati ile 09.30'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Editör: İHA AJANS