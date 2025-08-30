Saat 09.30’da düzenlenen törene; Vali Ali Çalgan, Garnizon Komutanı Mühendis Albay Fatih Yiğit, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, Emniyet ve Jandarma yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile bazı vatandaşlar katıldı.

Törende sırasıyla Çorum Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı’nın çelenkleri anıta sunuldu.

Saygı duruşu ve Belediye bandosu eşliğinde söylenen İstiklal Marşı’nın ardından program sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi