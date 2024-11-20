Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin “Atatürk yaşasaydı CHP’li olmazdı, AK Partili olurdu” şeklindeki sözlerini yanıtlarken, “Atatürk yaşasaydı, kurduğu partiyi yine yönetir ve yönlendirirdi” dedi.

Bedii Onan’ın açıklaması şöyle:

“Laf ola, beri gele...

Atatürk İstiklal savaşı vermiş, işgal edilmiş toprakları bağımsız bir vatan yapmış, on yılda ülkeyi demir ağlarla örmüş, geçmişi hatırlayıp geleceğe bakan bir devlet adamıdır...

CHP’yi Atatürk kurmuştur... Kurduğu partiyi yaşamı süresince yönetmiştir... Yaşasaydı kurduğu partiyi yine yönetir ve yönlendirirdi...

Sırf siyaset yapmak ve söz söylemek için bu tür konuşmalara gerek var mıdır?...

Atatürk'ün olduğu bir ortamda başkasına ne iş düşerdi, ne de söz?...”