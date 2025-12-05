Hitit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi.

Atatürk Anıtı’nda, HİTÜ Atatürk Düşünce Kulübü akademik danışmanı Doç. Dr. Ayten Akcan’ın konuşmayla başlayan programda daha sonra Andımız okundu. Kulüp üyesi gençler daha sonra ise Şehitleri Anma Yürüyüşü yaptı. Ellerinde Türk Bayrakları ile kortej halinde Çorum Şehitliği’ne ulaşan Atatürkçü Düşünce Kulübü üyeleri burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Çorum Şehitliği’ndeki şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz hatırası için Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi, Muhammed Emir Gökmen tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunarak toplu dua yapıldı.

Etkinliğe Atatürkçü Düşünce Kulübü yönetim kurulu, üyeleri ile birlikte Festival Kulübü ve Borsa Finans Kulübü üyeleri de katıldı. Program şehitlerimizin mezarlarına karanfil konulması ve bireysel yapılan dualarla sona erdi.

