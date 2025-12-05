2026 yılında yapılacak Çorum Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine hazırlanan Erkan Dalyan’ın başkanlığındaki Ali Evlüce, Halil Erkan, Murat Erdal, Murat Kılıçoğlu, Onur Kalaycı ve Onur Şamlı’dan oluşan “Çorum’da Değişim Zamanı”ekibi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı da hazır bulundu.

Erkan Dalyan ve arkadaşları, Rektör Öztürk ve yardımcıları ile, Morfoloji binası, Teknokent ile birlikte kurulması planlanan Meslek Yatırım Ağı, Güzel Sanatlar Fakültesi ile geliştirilebilecek ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Çorum’un yarınlarını ortak akılla inşa etme adına üniversite-sanayi işbirliğinin daha da güçlendirilmesi yönündeki görüşler de toplantıda paylaşıldı.