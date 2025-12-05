TMMOB Çorum Mimarlar Odası’nın geçtiğimiz günlerde yapılan 17. Olağan Genel Kurulu sonrasında Pınar Karakurt yönetiminde yeniden oluşturulan yeni yönetim ilk toplantısını yaparak görev bölümünü gerçekleştirdi.

Mimarlar Odası Toplantı Salonu’nda yoğun bir katılımla Mehmet Patlar, Halil İbrahim Özcan Sayman, Emre Özkeskin divan üyelikleri ile gerçekleştirilen genel kurulda Pınar Karakurt güven tazelemişti.

Mimarlar Odası’nın yeni yönetimi kendi arasında ilk toplantısını yaparak görev bölümünü gerçekleştirdi. Buna göre Pınar Karakurt’un yeniden Oda Başkanlığı’na getirildiği görev bölümüne göre Sekreterliğe Rüveyda Kılıç, Saymanlığa Oğuzhan Yurttaş, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Yasin Zorlu ile Burak Torun getirildi. Yedek Yönetim Kurulu Üyesi olarak ise Nilgün Şeker Gevher, Derman Bilge Durmuş, Abdullah Layık, Zeynep Beyda Yıldız ve Büşra Koşa görev yapacak.

Muhabir: Haber Merkezi