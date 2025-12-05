Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Çorumlu hemşehrimiz Mehmet Aşıla, yeniden Fatih Erbakan'ın A takımında yer aldı.

Yeniden Refah Partisi’nde 16 Kasım’da Ankara’da düzenlenen 3. olağan büyük genel kurulu sonrasında Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından partinin Başkanlık Divanı üyeleri belirlenerek açıklandı.

Buna göre Başkanlık divanında YRP Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla da yer aldı. Mehmet Aşıla, divanda partisinin Yurtdışı Vatandaşlar Başkanı olarak görev aldı.

Muhabir: Haber Merkezi