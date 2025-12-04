T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destek ve himayelerinde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 2025 - 2026 sanat sezonunda 23 noktada ücretsiz olarak düzenlenmeye başlayan 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali, “Opera ve Bale Her Yerde” diyerek Bayburt’tan başlattığı sanat yolculuğunu Çemişgezek ve Rize’den sonra Çorum’da sürdürüyor.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda bugün (5 Aralık 2025 Cuma günü) saat 19.00’da Samsun Devlet Opera ve Balesi’nce sahnelenecek “Doktor Mucize” operası ile başlayacak “Opera ve Bale Her Yerde” “2. Anadolu Opera ve Bale Festivali” Çorum programı, yarın (6 Aralık 2025 Cumartesi günü) saat 14.00’te yine aynı sahnede, aynı müdürlük tarafından sahnelenen “Okulumuz Orman” çocuk oyunu ile bitecek.

Sıcak, sevimli ve komik bir dünyanın resmedildiği, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ile sevgilisi Laurette’in hikâyesinin anlatıldığı, “Doktor Mucize” isimli opera ünlü besteci Georges Bizet’nin 18 yaşında besteleyerek Jacques Offenbach’ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazanmıştı. Librettosu Leon Battu ve Ludovic Halevy’e ait olan ve Şahan Gürkan’ın rejisörlüğünde izleyiciyle buluşturulacak eserin dekor tasarımı Gülden Sayıl, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, koreografisi Arzu Kaya ve Şahan Gürkan, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından her programında çocuklara ve gençlere özel yer ayrılan 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali’nde Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek “Okulumuz Orman” adlı çocuk oyununu minik seyircilerle buluşacak. Beste, libretto ve rejisi Metin Bayram’a, dekor tasarımı Hakkı Kandır’a, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan’a, koreografisi Özgün Barılı’ya ait eser; eğlenceli şarkılar, hareketli müzik ve danslar ile renkli kostümler eşliğinde paylaşmayı, hayvanlara ve tüm canlılara saygılı olmayı, takım çalışmasını ve bunun gibi birçok değeri anlatacak. Bu keyifli macera; Hayvanat Bahçesi’ne geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulmasıyla başlayacak.

“YETENEK HER YERDE" VE “GENÇ

YETENEK TARAMASI” YAPILACAK

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk öncülüğünde, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında başlatılan ve gidilen her ilde çocuk ve genç yeteneklerin keşfedilerek kariyerlerinde sağlam bir temel oluşturmalarına katkı sağlamak, gençlere ve çocuklara evrensel sanatları tanıtmak ve bu sanatlara ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen “Yetenek Her Yerde” “Genç Yetenek Taraması’ ise bugün Çorum Güzel Sanatlar Lisesi’nde gerçekleştirilecek. Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, sanata gönül vermiş genç sanatçı adayları ile yetenek taramaları ve söyleşiler yapılacak.

Çorum Belediyesi’nin destekleri ile gerçekleştirilecek etkinliklere tüm sanatseverler davet edildi.

