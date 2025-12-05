ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz Bloomberg HT’de Pelin Yantur’un sunduğu “30 Dakika” programının canlı yayın konuğu oldu.

2025’in ilk aylarında, özellikle Euro’nun Dolar karşısında zayıf kalmasının, AB ülkelerine ihracat yapan firmalar için dezavantaj oluşturduğunu belirten Çenesiz, “Şu anki Dolar/Euro dengesinin lehimize olmasının avantajını kullanacağız. Son çeyreğin firmamız ve ihracatçı açısından bu yılın en iyi çeyreği olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

AB PAZARINDA KAYIPLARI TELAFİ YILI

AB genelinde konut üretiminin artışı için tedbirler alınacağı bilgisinin edinildiğini dile getiren Erdem Çenesiz, “Bizim pazar payımız Çin’e karşı küçülmüştü, ancak son dönemde dünyadaki gerilimler büyük markaları Türkiye’den tekrar tedariği arttırma yönüne itiyor. Olası bir Çin gerilimi, AB’li firmaların Türkiye gibi güvenli bir tedarikçiden belli bir miktarda ürünü garanti etmesini gerektiriyor, 2026’da Avrupa Birliği’nde kaybettiğimiz pazarı geri almaya başlayacağız” değerlendirmesini yaptı.

ABD’DE DE ARTIŞ BEKLENİYOR

2026 yılında Amerika pazarında da artış olacağına değinen Çenesiz “2026’nın ikinci yarısından itibaren kurun dengeleneceğini ve büyümeye başlayan ABD inşaat pazarında payımızı artıracağımıza inanıyoruz. ISVEA olarak son 3 yılda ürün gamımızı % 60 değiştirdik. Artık daha üst ürün grubunda yer alıyoruz. Bu değişim sayesinde ISVEA 2024 yılında kendi sektöründe ihracatını en fazla artıran firma oldu. Benzeri değişim tüm sektörde var. Sektör olarak değişimi iyi yönetiyoruz” dedi.

YÜKSEK YERLİ KATMA DEĞER

Vitrifiye seramik sektörünün % 82 yerli katma değer oranı ile ihracat yaptığını anlatan Erdem Çenesiz, “Yüksek yerli katma değer teknolojik ürün veya kilogram fiyatı ile alakalı değil. Üretiminizin ne kadar yerli kaynaklara dayandığı ile ilgili. Yerli kaynaklarla üretim yapıyorsanız daha fazla net döviz kazandırıyorsunuz ve yerli katma değer oranını daha yüksek oluyor. Seramik sektörü sanayi alanında rekora sahip.” ifadesini kullandı.

GERÇEK ZENGİNLİK CARİ FAZLADA

ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Çenesiz, ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gerçek refah ve gerçek zenginlik ülkemiz ekonomisinin cari fazlalık vermeye başladığı dönemde olacak. Bu hedefe ulaşmak için daha katma değerli ve daha iyi ürün üretmek için çaba sarf ediyoruz, bunun sonuçlarını ülkemiz muhakkak alacaktır. Cari fazla yaratmadan önce ulaşılan her türlü olumlu performansın sürdürülebilirliği riskli olabilir, dolayısı ile bizim sanayimizi dikkatli ve doğru şekilde geliştirmemiz lazım.”