“Cumhuriyetin 102. Yılı” adlı programa Hitit Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve Çorum halkı katıldı. Programa saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başlandı.

Daha sonra Hitit Üniversitesi akademik personellerinden ve Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün akademik danışmanı olan Doç. Dr. Ayten Akcan “Cumhuriyet Bize Emanet” konulu giriş konuşmasını yaptı. Akcan konuşmasında 29 Ekim’i yalnızca Cumhuriyet’in ilanı olarak değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşu, uyanışı, hak ve özgürlükleri elde edebilmek adına ilk adımların atıldığı yüce bir gün olarak kutlanması gerektiğini belirtti.

29 Ekim’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde, fedakâr halkın canı gönülden katılımıyla başlattığı Kurtuluş mücadelesinin şanlı sonucu olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Akcan, “Her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşları olarak gururla, onurla anmalıyız. Ayrıca kendimizi geçmişin mirasçıları olarak görmeli ve her zamankinden daha çok çalışmalıyız.

İleri görüşlülüğü, devrimci cesur kimliğiyle dünyaya örnek olan Atamızın tek tek hayata geçirdiği devrimler, ilkeler ve elbette bize armağan ettiği Cumhuriyet her daim yol gösterici olmuştur. Bu emanete sonsuza dek sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Programda daha sonra Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü 2. Sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Kulübü yönetim kurulu üyesi olan Haşim Emin Ünlü günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Ünlü “Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu, Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu” diyerek aslında Cumhuriyet fikrinin birlik ve beraberliğimizi artıran bir unsur olduğu vurgusu yaptı.

Program öğrencilerle yapılan serbest kürsü konuşmalarıyla devam etti. Alanda bulunan HİTÜ öğrencileri, akademisyenler ve Çorum halkı hep bir ağızdan ellerinde bayraklarla marş söyleyerek Cumhuriyet’i şölen havasında kutladı.

Program “Andımız’ın okunması ve Cumhuriyet yürüyüşü ile son buldu.

Muhabir: Haber Merkezi