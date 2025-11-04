Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni (ÇESOB) ziyaret etti. Ziyarette, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve yönetim kurulu üyeleri, kentteki esnaf ve sanatkârların mevcut durumu, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ÇESOB Başkanı Gür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birliğimizi ziyaret eden CHP Çorum Milletvekilimiz Sayın Mehmet Tahtasız’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederim. Kendisiyle esnaf ve sanatkârlarımızın içinde bulunduğu son durumu istişare ettik, sorun ve taleplerimizi paylaştık” dedi.

Görüşmede esnafın son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar, maliyet artışları, finansmana erişim zorlukları ve sektörel desteklerin önemi ele alındı.

Gür, esnafın beklentilerini doğrudan iletme fırsatı bulduklarını belirterek, çözüm odaklı yaklaşımların önemine dikkat çekti.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız ise esnafın toplumun temel direklerinden biri olduğunu vurgulayıp, esnafın güçlenmesi için Meclis’te üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

