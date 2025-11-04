Akademisyen ve yazar Suay Karaman’ın konuşmacı olarak yer aldığı programda, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla tarihsel süreç, Atatürk ilke ve devrimlerinin günümüzdeki önemi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Milletvekili Tahtasız, konferansa CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ile birlikte katıldı. Etkinlikte, Cumhuriyet’in halk egemenliğine dayalı yönetim anlayışının ve çağdaşlaşma mücadelesinin altı çizildi.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Tahtasız, Cumhuriyet’in sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda eşitlik, özgürlük ve onurlu yaşamın teminatı olduğunu vurguladı.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, aklın ve bilimin ışığında yürüyen aydınlanma mücadelesine katkı sunan herkese minnetle teşekkür ediyorum.” diyen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet değerlerini korumanın ve geleceğe taşımanın her yurttaşın ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Mehmet Tahtasız, sözlerini “Cumhuriyet; geçmişten bugüne uzanan bir umut yolculuğudur. Bu yolculukta rehberimiz Atatürk’ün fikirleri, hedefimiz ise çağdaş, demokratik ve özgür bir Türkiye’dir.” sözleriyle tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi