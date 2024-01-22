Nuray Cansu Uysal, kurucusu olduğu “NATURE FOR OUR WORLD” isimli uluslararası eTwinning projesinin çalışmalarına başladı. Proje kapsamında çalışma grubu öğrencileri proje okul panosu hazırladı.

Proje ortakları Türkiye, Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Ürdün, Azerbaycan ve İspanya ile proje kapsamında doğanın korunması, sürdürülebilirliğinin artırılması ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için atıkların ayrıştırılması, çevre temizliği ve geleceğe yatırım olarak ağaç dikme gibi etkinlikler yapılacak.

Uysal ve öğrencileri proje kapsamında Mart ayında Çorum’da ağaç dikimi yapacak.