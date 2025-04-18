Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okulları uygulamasına karşı protesto eylemlerini sürdüren Eğitim-İş Çorum Şubesi, mağdur öğretmenleri yalnız bırakmıyor.

Eğitim-İş yöneticileri, eylemlerini Sungurlu İlçesinde sürdürdü.

Sungurlu Fen Lisesi önünde düzenlenen kitlesel basın açıklamasında konuşan Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen, “Tüm öğretmenler için eşit ve adil atama sistemi, tüm öğrenciler için eşit ve nitelikli eğitim hakkı istiyoruz. Öğretmenlerin sürgünle terbiye edilmediği, eğitimde liyakat ve hukuk ilkesinin esas alındığı bir sistem istiyoruz” dedi.

Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Anadolu Lisesi ile 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi önünde kitlesel basın açıklamaları düzenleyen Eğitim-İş, benzer bir eylemi de Sungurlu Fen Lisesi önünde gerçekleştirdi.

Eğitimde adalet, atamalarda liyakat isteyen Eğitim-İş üyeleri, mağdur öğretmenler ve veliler, çeşitli sloganlar atarak eğitimde liyakat ilkesine önem verilmesini, ataların adaletli yapılmasını, proje okulları uygulamasına son verilmesini talep etti.

Eyleme; Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, Sendika Yönetim Kurulu Üyesi Tuğcan Demirel, sendika üyesi Saim Erdoğan, Sungurlu İlçe Temsilcisi Şenol Ovalı, Hürriyetçi Eğitim-Sen İlçe Başkanı Mesut Cengiz, sendika üyeleri, mağdur öğretmenler ve veliler katıldı.

“Proje okulu" adı altında yürütülen bu uygulamanın, bir okul geliştirme projesi değil; siyasi iktidarın kendi memurunu, kendi neslini ve kendi toplumunu oluşturma projesi olduğunun altını çizen Tuba Üreyen, “proje değil, kayırmacılık okulu” ifadesini kullandı.

Üreyen, “Köklü okulların emekle, alın teriyle ve yılların birikimiyle yetiştirdiği öğretmenler birer birer uzaklaştırılmaktadır. Bu sadece bir personel değişikliği değil; bir hafızanın, bir kültürün, bir birikimin ve Cumhuriyet'in eğitim anlayışının sistematik bir şekilde ortadan kaldırılmasıdır” diye konuştu.

Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, proje adı altında öğretmenlerin sürgün edildiğine dikkati çekerek, “Bugün öğretmenler kıyıma uğruyor, sürgün ediliyor. Okulların yıllardır oluşan iklimi darmadağın ediliyor. Öğrencilerin sınava aylar kala alıştığı öğretmenlerinden koparılması, eğitimde istikrarı yok ediyor. Bu bir proje değil, bir tasfiye operasyonudur” dedi.

Tuba Üreyen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i eleştirerek, “Aynı okulda yıllarca çalışan öğretmenleri bir gecede sürgün etmek hangi pedagojiye, hangi hukuk devletine, hangi kamu vicdanına sığar?” sorusunu yöneltti.

Tuba Üreyen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu felsefesi, eğitimin kamusal bir hak olduğu ve tüm çocuklara eşit, bilimsel, laik, parasız ve nitelikli biçimde sunulması gerektiği anlayışı üzerine inşa edilmiştir. Ne yazık ki bu anlayış, özellikle son 20 yıldır sistemli bir biçimde tasfiye edilmektedir. Bugün geldiğimiz noktada, kamusal eğitim ideali yerle bir edilmiş, Millî Eğitim Bakanlığı anayasal sorumluluğu olan eğitimde fırsat eşitliğini sağlama görevini açıkça reddeder hâle gelmiştir.

Bu ret, sadece sözde değil; uygulamada da kendisini göstermektedir. Bunun en somut örneği ise "proje okulları" adı altında sürdürülen politikadır.

Bugün yüzlerce öğretmenimiz, yıllardır görev yaptığı, okulun kültürüne katkı sunduğu, öğrencileriyle aile gibi olduğu okullardan gerekçesiz ve ani bir şekilde sürülmektedir. Norm kadro fazlası bahanesiyle, on yıllardır emek veren öğretmenler başka ilçelere, bazen 100 kilometre öteye gönderilmek istenmektedir. Bu sadece hukuka aykırı değil, aynı zamanda eğitimin ruhuna, okul kültürüne, öğrenci-öğretmen ilişkisine ihanettir.

Şimdi soruyoruz:

-Öğretmenin oradan alınmasının objektif gerekçesi nedir?

-Yıllarca görev yapan, başarı belgesiyle ödüllendirilmiş, yüksek lisans ve doktora sahibi öğretmenler hangi kriterle yetersiz görülmüştür?

-Yerlerine atanacak kişilerin liyakatini kim ve neye göre belirlemiştir?

-Aynı okulda yıllarca çalışan öğretmenleri bir gecede sürgün etmek hangi pedagojiye, hangi hukuk devletine, hangi kamu vicdanına sığar? Devlet memurluğu güvencedir.

Devlet memurluğu, siyasi iktidara göre değil; anayasa ve yasalara göre görev yapma sorumluluğudur. Bugün proje okulları aracılığıyla yapılan şey, bu güvenceyi ortadan kaldırmak, öğretmenleri itaate zorlamaktır.

Eğitim-İş olarak bir kez daha altını çiziyoruz: “Proje okulu” adı altında yürütülen bu uygulama, bir okul geliştirme projesi değil; siyasi iktidarın kendi memurunu, kendi neslini ve kendi toplumunu yaratma projesidir.

Köklü okulların emekle, alın teriyle, yılların birikimiyle yetiştirdiği öğretmenler bir bir tasfiye ediliyor. Bu sadece bir personel değişimi değil; bir hafızanın, bir kültürün, birikimin ve Cumhuriyet’in eğitim anlayışının sistemli biçimde tasfiyesidir.

Neden mi? Çünkü onların hedefi açık: Liyakatsizliği teşvik ederek biat eden kadrolar yaratmak, düşünmeyen nesiller yetiştirerek sorgulama kültürünü ortadan kaldırmak, Cumhuriyet'in temelini oluşturan laik, bilimsel ve kamusal eğitimi çökertmek.

Kırk yıllık bir öğretmeni, yıllarını eğitime ve öğrencilerine adamış bir insanı, tek bir yazıyla, tek bir imzayla görevden almak kolay. Ama onun öğrencilerinin yüreğinde bıraktığı izi, düşünce dünyasında açtığı kapıları, hayata dokunuşunu silmek imkânsız. Gerçek öğretmen, sınıflarda sadece ders anlatmaz; geleceği şekillendirir, insan inşa eder.

Bugün sistemli bir şekilde görevden uzaklaştırılan o öğretmenler, aslında Cumhuriyet’in devrimci eğitim mirasını temsil ediyor. Ve artık çok açıktır ki, yavaş yavaş aşındırdıkları Cumhuriyet’in en derin, en hayati damarına ulaştılar: Eğitime.

Çünkü biliyorlar ki Cumhuriyet’i yıkmanın en kestirme yolu, onu var eden eğitim devrimini yok etmektir. Köy Enstitülerinden bugüne taşınan ilerici eğitim anlayışını tasfiye etmek; özgür, eşit, laik bir toplum idealinden vazgeçirmek demektir.

Ama unuttukları bir şey var: O öğretmenler yalnızca bir meslek grubunun değil, bir halkın vicdanıdır.

Buradan hem Millî Eğitim Bakanlığı’na hem siyasi iktidara sesleniyoruz:

-Tüm öğretmenler için eşit ve adil atama sistemi istiyoruz!

-Tüm öğrenciler için eşit ve nitelikli eğitim hakkı istiyoruz!

-Öğretmenlerin sürgünle terbiye edilmediği, eğitimde liyakat ve hukuk ilkesinin esas alındığı bir sistem istiyoruz!

Eğitim-İş olarak biz, hiçbir öğretmenimizin yalnız olmadığını bir kez daha hatırlatıyor, bu hukuksuz atamalara karşı her türlü yasal mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

Proje değil, adalet istiyoruz!

Bu adaletsizliğe karşı yalnız biz değil, halk da sessiz kalmıyor. Ülkenin dört bir yanındaki birçok köklü okulda, öğrenciler ve mezunlar, yıllarını eğitime vermiş öğretmenlerine sahip çıkmak için eylemler başlatmıştır.

Gençlerimiz, kendilerine ışık tutan öğretmenlerinin yanında durarak yalnızca bir hak ihlaline değil; Cumhuriyet’in eğitim anlayışına da sahip çıktıklarını haykırmaktadır. Bu dayanışma, karanlığa karşı yanan umut ateşidir. Ve biz o ateşi birlikte büyüteceğiz.

Proje değil, adalet istiyoruz!”

Editör: KEMAL YOLYAPAR