Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevinden alındı. Erdem'den boşalan yere İsmail Aydın atandı.

Kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir görevinden alınırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Musa Eker getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Alper Avluk'un ataması yapıldı.

Muhabir: AA AJANS