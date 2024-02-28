Spor basını ile yaptığı sohbette sakat oyuncuların durumları hakkında da bilgi veren Özbalta, Atakan Cangöz'ün sezonu kapattığını ifade etti. Atakan Cangöz'ün sakatlığının oldukça ciddi olduğuna vurgu yapan Özbalta, "Normal sezonda yetişmesi zor. Ancak Play-Off'a kalırsak belki orada süre alma ihtimali olabilir" ifadesini kullandı.

Bir diğer sakat oyuncu Sadık Arda Yılmaztürk'ün durumu hakkında da bilgi veren Serkan Özbalta, "Arda'nın sağ kasık yapışma yerlerinde ciddi zedelenme var. Antrenmanlarda dahi kendini zorladıkça bu zedelenmeler artıyor. O yüzden Arda'nın 2 haftası var. 2 hafta sonrasında yavaş yavaş takıma yeniden monte etmeye çalışacağız" dedi.



Editör: RIFAT KARA