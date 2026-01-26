Arca Çorum FK’daki dördüncü sezonunu geçiren gurbetçi orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak’a çok sayıda transfer teklifi olduğu öğrenildi.

Ara transfer döneminde yapılan takviyeler sonrası forma şansı iyice azalan ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun son Sarıyer maçında forma vermediği Atakan’a Süper Lig ve 1.Lig’den teklifler olduğu, deneyimli futbolcunun her an ayrılabileceği bilgisine ulaşıldı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 18 lig maçında 395 dakika süre almasına rağmen 4 gol atma başarısı gösterdi.