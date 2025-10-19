Arca Çorum FK’daki beşinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk golünü, ilk hafta, Amed Sportif Faaliyetler maçında, ikinci golünü ise Adana Demirspor maçında atmıştı. Bu iki maçta da oyuna ikinci yarılarda giren Atakan, Hatayspor karşılaşmasında ise 77.dakikada Oğuz’un yerine oyuna girdi. Gurbetçi oyuncu, kaleci Bekaj’ın hatasında 79.dakikada Semih’in kaptığı topu Aleksic’in pasıyla alarak ağlara gönderdi ve takımının dördüncü golünü kaydetti.

Bu sezon üçüncü golünü de oyuna ikinci yarıda girerek atan Atakan Akkaynak, Arca Çorum FK’nın nöbetçi golcüsü oldu.