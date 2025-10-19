Arca Çorum FK’nın Hatayspor’u 4-1 yendiği maçın 25.dakikasında farkı ikiye çıkartan golü kaydeden Danijel Aleksic, kırmızı-siyahlı formayla ilk golünü attı.
Sezon başında Süper Lig ekibi Konyaspor’dan transfer edilen 34 yaşındaki Sırp 10 numara, Hatayspor karşısında da ilk 11’de yer aldı. Deneyimli oyuncu, 25.dakikada attığı şık golle takımını rahatlatırken, ilk asistinden sonra ilk golünü de attı.
Aleksic, bu sezon ilk golünü ise Konyaspor formasıyla, 17 Ağustos’ta Gaziantepspor’a atmıştı.
