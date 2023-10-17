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TEMAD Çorum Şubesi’nin 20. Yılını geride bıraktıklarını hatırlatan Şube Başkanı Ömer Ertan Karabıyık konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “TEMAD 98 şubesi ile büyük bir camiadır. Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, gönüllü ve karşılıksız hizmet anlayışı ile kamu yararına çalışan dernek statüsündedir. Toplumsal fayda ön plandadır.



Siyasi partiler ile ilişkisi tarafsızdır. Ulusal sorunlarda söz sahibi olan, toplumdaki saygınlığı ve üyeleri arasındaki güçlü bağı ile örnek alınan sivil toplum kuruluşudur. TEMAD milli bir güçtür. Emekli ve muvazzaf olmak üzere astsubaylarımızın günü kutlu olsun. Ülkemiz sağlık, huzur ve barış içinde yaşasın” dedi.