Alar, “Yıllardır büyük bir heyecan ve özlemle beklediğimiz bu tarihi dönüşüm nihayet gerçekleşiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun teşrifleriyle yapılacak temel atma töreni, Çorum’u sadece Türkiye’nin değil, ulaşımın da kalbine taşıyacak” dedi.

Projeyle birlikte Çorum’un ekonomisine yeni bir ivme kazandırılacağını, ticaretin canlanacağını, turizmin artacağını ve istihdamın güçleneceğini belirten Alar, “Çorum’un çehresi geleceğe açılacak ve yüksek hızlı trenle çağ atlayan şehirler arasındaki hak ettiği yerini AK Parti iktidarıyla alacak” ifadelerini kullandı.

Temel atma töreni 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 11.00’de Koparan’da gerçekleştirilecek. Başkan Alar, tüm Çorum halkını bu tarihi ana tanıklık etmeye ve Çorum’un aydınlık yarınlarına birlikte ilk adımı atmaya davet etti.

Editör: Haber Merkezi