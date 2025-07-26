Teknik Direktör İlhan Aşkın ve antrenör İbrahim Öztüfek nezaretinde Türkiye’yi 5 kadın, 5 erkek tekvandocu temsil ederken, bu sporcuların 7’si madalya kazandı. İlk gün 48 kiloda tatamiye çıkan Altuğ Gesge birinci, 49 kiloda mücadele eden Zeynep Duru Kokoç ikinci, 44 kiloda ülkemizi temsil eden Damla Nur Yılmaz ise üçüncü olmuştu. Organizasyonun ikinci gününde, Türk tekvandocular iki madalya kazandı. 63 kiloda Nusret Efe tüm rakiplerini yenerek şampiyon olurken, 55 kilonun finalinde kaybeden Sıla Irmak Uzunçavdar ise ikinciliği elde edip ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

Son gün 2 madalya daha geldi. 73 kiloda tüm rakiplerini yenen Buğra Coşkungönül şampiyon olarak ülkemize 1 altın madalya daha kazandırırken, +63 kiloda Elif Naz Köseoğlu da üçüncülüğü elde ederek bronz aldı.