Çorumlu milli antrenör İlhan Aşkın’ın Teknik Direktörlüğünü yaptığı Tekvando Milli takımı yarın Makedonya’da başlayacak olan Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nde (EYOF) madalyalarla Türkiye’ye dönmeyi hedefliyor.

Uluslararası Spor Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) yarın Kuzey Makedonya’nın Üsküp şehrinde başlıyor. Türkiye, bu organizasyonda 15 branşta 120 sporcu ile madalya mücadelesi verecek. İlk kez tekvando branşında milli sporcular sahne alırken, Çorumlu milli antrenör İlhan Aşkın ise tekvando milli takımının başında Teknik Direktör olarak görev yapacak.

Bu büyük organizasyon öncesi açıklamalarda bulunan İlhan Aşkın, EYO’un geleceğin olimpiyat yıldızlarının buluşma noktası olduğunu ifade ederken, tekvando milli takımı olarak ilk kez katıldıkları bu organizasyondan madalyalarla Türkiye döneceklerini ifade etti.