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ASKF Çorum İl Başkanı Ferhat Arıcı, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir'i makamında ziyaret ederek Amatör Spor branşlarında İlçede gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Başkan İsbir, ASKF Çorum İl Başkanı Ferhat Arıcı ve beraberindeki heyetin ziyaretini memnuniyetle karşılayarak ilçede yapılacak olan faaliyetlere her türlü desteği vereceğini ifade etti. Spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını da ifade eden Başkan İsbir, Arıcı ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.