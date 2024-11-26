Çorumlu badmintoncular Beren Aşkar ve Mehmet Can Töremiş, İspanya’nın İbiza kentinde düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası’nda, milli formayla ülkemizi temsil ediyorlar.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademisi sporcuları Beren Aşkar ve Mehmet Can Töremiş’in de yer aldığı Türkiye U19 Milli Takımı, İskoçya, Estonya ve Norveç’le birlikte aynı grupta mücadele ediyor. Millilerimiz, ilk maçında bu akşam Norveç’le karşılaşacak.

Türkiye, 5 Aralık’ta sona erecek şampiyonadaki ikinci maçında 13.30’da İskoçya ile, üçüncü maçında ise yarın 09.30’da Estonya ile karşılaşacak.